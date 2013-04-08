Исполнитель для создания и поддержки сайта

Здравствуйте.

Нужно создать сервис проверки файла через антивирусы.

ТЗ как такого нет, все будет обсуждаться непосредственно с исполнителем, т.к. мне не известны некоторые технические детали.

В ообщем ищется человек;

Сайт проверки файлов на вирусы.

Форма регистрации, авторизации, приема оплаты посредством ВМ мерчант, либерти, интеркасса.

Предложите свой вариант как быть с АВерами? Виртуалки? На каждый АВ отдельный виртуалбокс?

Нужно разработать проэкт и следить за его постоянной работой, т.е. решать проблемы с ддос атакими, с недостопнустью сервером и прочими форсмажорными обстоятельствами.

Оплата:

1800$ за разработку!

+ 800$ ежемесячный оклад за сопровождение сайта (багфиксы, добавление функционала, решение проблем с серверами, решение форс-мажорных ситуаций)

Ищется именно человек который сделает и будет сопровождать проект.

Только разработка проекта без сопровождения не интересует!