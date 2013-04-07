Требуются спецы в веб-студию

В студию требуются спецы, которые готовы в развитие студии, положить в ее портфолио несколько своих работ. Нужны: ответственные, грамотные, умеющие применять свои знания на практике люди.

копирайтеров 5-6

рерайтеров - 5-6 человек

веб-разработчики - 3-4

php-программисты - 3

сеошники - 2

дизайнера -2

веб-дизайнер - 2

верстальщика 3

Администратор студии