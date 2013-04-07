Требуются спецы в веб-студию

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Завершен20 заявок371 просмотр

В студию требуются спецы, которые готовы в развитие студии, положить в ее портфолио несколько своих работ. Нужны: ответственные, грамотные, умеющие применять свои знания на практике люди.

копирайтеров 5-6

рерайтеров - 5-6 человек

веб-разработчики - 3-4

php-программисты - 3

сеошники - 2

дизайнера -2

веб-дизайнер - 2

верстальщика 3

Администратор студии

PHP
12 лет назад
Evgen311293
Евгений 
31 год
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

UniqueInfo
37 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад
$10
1 день
Все хорошо
Все супер. Буду рада новым совместным проектам. Мои рекомендации.

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12 лет в сервисе
Была
месяц назад
12 лет назад

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