Нужен сайт одностраничник с привязкой к Pay Pal

Здравствуйте! Нужен сайт- каталог, где будет главная страница с новостями, радио и кратким описанием. Далее 34 группы, у каждой своя страничка с аудио, фото, видео и информацией с ссылками. Просмотр, скачивание и т.д. Материала на ...