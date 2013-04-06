Нужен сайт одностраничник с привязкой к Pay Pal

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Закрыт9 заявок150 просмотров

Нужно сделать сайт одностраничник (или на 3-4 страницы) с привязкой к Pay Pal как способ оплаты. Предлагайте цену, срок. Все подробности обсудим с исполнителем.

12 лет назад
Natalia_Smith
36 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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