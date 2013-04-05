Здравствуйте, Задача создать корпоративный сайт для компании занимающейся продажей технологического и упаковочного оборудования. Основные требования: - Многоуровневый каталог товаров с категоризацией по группам и видам оборудования и ...
Дизайн и верстка интернет-магазина
Необходимо создать дизайн, верстка интернет-магазина по продаже продукции apple.
Сайт будет на CMS opencart.
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Во флеше делать ничего не нужно. Оставляйте свои заявки, примерные сроки и цену работы.
ТЗ с подробным описанием, предоставлю потенциальному исполнителю.
Заявки фрилансеров
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