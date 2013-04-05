Дизайн и верстка интернет-магазина

Необходимо разработать сайт-визитку для ИП, занимающегося производством мебели на заказ. Требования по структуре - минимальные, более менее приличный дизайн. Сам сайт должен быть оптимизирован для поисковиков программно (SEO), должен быть зарегистрирован в гугле и яндексе. ...