Web-разработчики Django/Python

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Закрыт1 заявка112 просмотров

Компания ищет команду или индивидуальных web-разработчиков для платформы Django/Python.

Обязателен опыт разработки:

интернет-магазинов на этой платформе,

интернет-проектов с адаптацией под мобильные платформы,

проектов с использованием html5.

Тестирование, документирование, тех. поддержка проектов.

Обязательно указывайте ссылки на действующие проекты.

DjangoHTMLPython
12 лет назад
kukuiski
51 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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