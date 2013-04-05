Создание корпоративного сайта

Здравствуйте,

Задача создать корпоративный сайт для компании занимающейся продажей технологического и упаковочного оборудования.

Основные требования:

- Многоуровневый каталог товаров с категоризацией по группам и видам оборудования и по поставщикам

- Каталог готовой продукции (с возможностью привязки конкретных товарных позиций к видам продукции)

- Возможность сортировки каталога и поиска как по видам оборудования так и по видам продукции

- Расширенные возможности представления товара - возможность просмотра видео, фотографий и скачивания каталогов

- Блок информации о поставщиках

- Блок информации о заказчиках

- Новостной блок

- Блок контактной информации

- Форма запроса с каждой товарной позиции

- Поиск по сайту

- Новостная рассылка по клиентской базе (с возможностью загрузки и редакции списка рассылки)

- Удобная система автономного администрирования

- Англоязычная версия сайта

Выше указаны основные требования. Дополнительные требования и пожелания будут обсуждаться при обсуждении заказа.

Примеры похожих сайтов:

http://www.sventa.ru/

http://www.schalleraustria.com/

http://www.alltex.ru/

Присылайте заявки с указанием стоимости, сроков выполнения и обязательной ссылкой на портфолио.