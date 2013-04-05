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Создание корпоративного сайта
Здравствуйте,
Задача создать корпоративный сайт для компании занимающейся продажей технологического и упаковочного оборудования.
Основные требования:
- Многоуровневый каталог товаров с категоризацией по группам и видам оборудования и по поставщикам
- Каталог готовой продукции (с возможностью привязки конкретных товарных позиций к видам продукции)
- Возможность сортировки каталога и поиска как по видам оборудования так и по видам продукции
- Расширенные возможности представления товара - возможность просмотра видео, фотографий и скачивания каталогов
- Блок информации о поставщиках
- Блок информации о заказчиках
- Новостной блок
- Блок контактной информации
- Форма запроса с каждой товарной позиции
- Поиск по сайту
- Новостная рассылка по клиентской базе (с возможностью загрузки и редакции списка рассылки)
- Удобная система автономного администрирования
- Англоязычная версия сайта
Выше указаны основные требования. Дополнительные требования и пожелания будут обсуждаться при обсуждении заказа.
Примеры похожих сайтов:
http://www.schalleraustria.com/
Присылайте заявки с указанием стоимости, сроков выполнения и обязательной ссылкой на портфолио.
Заявки фрилансеров
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