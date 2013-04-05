Разработать сайт с индивидуальным дизайном

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок213 просмотров

Сайт компании по продаже буровых установок. Дизайн - меняется фон во вкладках. CMS желательно Joomla. Будут представлены на сайте 15-20 наименований с картинной галереей.

Joomla
12 лет назад
Kosta-Rica
Юлия 
44 года
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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