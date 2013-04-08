Сайт с видео

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок493 просмотра

Нужен сайт, позволяющий

- размещать видео, аудио, текстовые уроки

- просматривать, прослушивать и скачивать уроки

- связываться с преподавателями

- оставлять заявку на новые уроки и голосовать за уже поданные заявки

- подписываться на уроки, циклы, темы

На втором этапе потребуется написание системы поиска по обновляемому набору сайтов

12 лет назад
Simeone
Семен 
63 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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