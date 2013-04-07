Нужна точная копия сайта.

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок317 просмотров

Доброго времени суток. Нужна точная копия сайта http://2013-job.ru/

Надо:

1. Сверстать

2. Выбрать CMS (бесплатную)

3. Натянуть и установить на хост

Сроки очень горят…

Цену предлагайте. Срок по идее верстка хтмл уже нужна завтра с утра, страниц вторник утро все готово должно быть.

Оплата по факту выполнения (заключен договор с заказчиком)

12 лет назад
kuru77
Андрей 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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