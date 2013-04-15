Сделать мини-сайт

В качестве примера, имеется сайт dush-w.ru

Мне нужно сделать аналогичный мини-сайт, направленный на продажу аналогичного товара.

Что нужно будет сделать:

- приятную шапку

- с сайта-производителя моего товара взять копии грамот, лицензий и разместить на сайте у меня.

- с сайта производителя взять отзывы о товаре и разместить у меня.

Всё по аналогии с сайтом-примером.

Далее, всё это разместить на моём домене, настроить формы обратной связи, отрихтовать разные мелочи (например, поставить/заменить текст/картинку, которые я дам и т.п.)