Сделать мини-сайт

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен17 заявок275 просмотров

В качестве примера, имеется сайт dush-w.ru

Мне нужно сделать аналогичный мини-сайт, направленный на продажу аналогичного товара.

Что нужно будет сделать:

- приятную шапку

- с сайта-производителя моего товара взять копии грамот, лицензий и разместить на сайте у меня.

- с сайта производителя взять отзывы о товаре и разместить у меня.

Всё по аналогии с сайтом-примером.

Далее, всё это разместить на моём домене, настроить формы обратной связи, отрихтовать разные мелочи (например, поставить/заменить текст/картинку, которые я дам и т.п.)

12 лет назад
Deviant
Роман 
53 года
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

inweb09
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$100
3 дня
Сотрудничество состоялось. Работа сделана в разумные сроки и на хорошем уровне. Довольно сложно найти человека, которому не пришлось бы на пальцах объяснять, что должен содержать и как должен компоноваться действительно продающий сайт. В случае с Сергеем мне не пришлось тратить на это своё время. Результатом работы я доволен:)
Понравилось, что заказчик чётко формулирует задачи! С такими заказчиками работать одно удовольствие!

Заявки фрилансеров

inweb09
Сергей 
44 года
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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