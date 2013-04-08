нужно сделать 4 сайта для развлекательного центра, каждый сайт имеет индивидуальный дизайн, и является отдельным бизнесом и торговой маркой.

в комментариях прошу поставить примерную цену за каждый проект без учета дизайна, и рассматриваемую для реализации CMS.

Все технических задания прикреплены.