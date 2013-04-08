4 сайта для развлекательного центра

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт21 заявка222 просмотра

нужно сделать 4 сайта для развлекательного центра, каждый сайт имеет индивидуальный дизайн, и является отдельным бизнесом и торговой маркой.

в комментариях прошу поставить примерную цену за каждый проект без учета дизайна, и рассматриваемую для реализации CMS.

Все технических задания прикреплены.

12 лет назад
mass8
40 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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