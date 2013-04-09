Сайт

$400
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт22 заявки282 просмотра

Добрый день.

Нужен сайт под ключ. На WP или Джумле. Индивидуальный, но не сложный, дизайн по типу http://mizol.ua/. Двуязычный. Форум. Резиновый, дизайн по центру. Подробное ТЗ будет предоставлено.

JoomlaWordPress
12 лет назад
kuz_arina
Арина 
49 лет
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Исполнитель для создания и поддержки сайта

    $2500

    Здравствуйте. Нужно создать сервис проверки файла через антивирусы. ТЗ как такого нет, все будет обсуждаться непосредственно с исполнителем, т.к. мне не известны некоторые технические детали. В ообщем ищется человек; Сайт ...

    Сайты «под ключ»1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • 4 сайта для развлекательного центра

    нужно сделать 4 сайта для развлекательного центра, каждый сайт имеет индивидуальный дизайн, и является отдельным бизнесом и торговой маркой. в комментариях прошу поставить примерную цену за каждый проект без учета дизайна, и рассматриваемую ...

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Поднять сервер и сайт counter strike 1.6

    $750

    Требуется поднять сервер counter strike 1.6, разработать сайт, с личным кабинетом, присутствие синхронизации с игрой, прикрутить возможность ввода вывода платежей, админка. Срок изготовления небольшой.

    Сайты «под ключ»4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать мини-сайт

    $100

    В качестве примера, имеется сайт dush-w.ru Мне нужно сделать аналогичный мини-сайт, направленный на продажу аналогичного товара. Что нужно будет сделать: - приятную шапку - с сайта-производителя моего ...

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создать сайт для мастера по эл. гитарным датчикам

    Необходимо разработать сайт для мастера по производству звукоснимателей для электрогитар. Цель - представление информации о продукции, продажа. Наполнение контентом не требуется. Подробнее см. в ТЗ.

    Сайты «под ключ»22 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна точная копия сайта.

    $50

    Доброго времени суток. Нужна точная копия сайта http://2013-job.ru/ Надо: 1. Сверстать 2. Выбрать CMS (бесплатную) 3. Натянуть и установить на хост Сроки очень горят… ...

    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуются спецы в веб-студию

    В студию требуются спецы, которые готовы в развитие студии, положить в ее портфолио несколько своих работ. Нужны: ответственные, грамотные, умеющие применять свои знания на практике люди. копирайтеров 5-6 рерайтеров - 5-6 человек ...

    PHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад