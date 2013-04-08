Добрый день. Нужен сайт под ключ. На WP или Джумле. Индивидуальный, но не сложный, дизайн по типу http://mizol.ua/. Двуязычный. Форум. Резиновый, дизайн по центру. Подробное ТЗ будет предоставлено.
Создать 1-страничный сайт о займах с мин. дизайном
Нужно создать с нуля одностраничный сайт с минимальным дизайном. Тематика - краткосрочные Займы.
Текст, баннеры, фотографии - это все уже готово и есть в наличии.
Схема расположения основных элементов сайта такая: http://clip2net.com/s/4SImDB
От Вас потребуется минимальное графическое оформление + кроссбраузерная ручная верстка. Стиль, в котором будет выполнен сайт, должен напоминать Блог. Цветовая гамма как здесь: https://www.vivus.ru/
Заявки фрилансеров
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