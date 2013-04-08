Создать 1-страничный сайт о займах с мин. дизайном

Нужно создать с нуля одностраничный сайт с минимальным дизайном. Тематика - краткосрочные Займы.

Текст, баннеры, фотографии - это все уже готово и есть в наличии.

Схема расположения основных элементов сайта такая: http://clip2net.com/s/4SImDB

От Вас потребуется минимальное графическое оформление + кроссбраузерная ручная верстка. Стиль, в котором будет выполнен сайт, должен напоминать Блог. Цветовая гамма как здесь: https://www.vivus.ru/