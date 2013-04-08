Сайт под ключ на Друпале

Требуется собрать сайт на CMS Drupal

Площадка для бесплатного обмена комментариями на сайтах. Зарегистрированные авторы оставляют на сайте записи, в которых рассказывают про страницу на своем сайте, которую нужно прокомментировать, и дают на нее ссылку. В ответ на комментирование этой статьи другими пользователями сайта, авторы, в свою очередь, должны оставить комментарий на предложенной взамен странице.

Дизайн сайта – шаблонный или элементарный. Двухколоночный фиксированный 1002 рх, с левым сайтбаром 250 рх.

Типы страниц и их примерная структура

1. Главная gomockingbird.com/mocking...

2. «Запись». – Предложение прокомментировать какую-либо статью. Является результатом заполнения Авторами формы с определенными полями. Другие Пользователи могут добавлять к Записям свои комментарии. gomockingbird.com/mocking...

3. Форма добавления записи на сайт. Поля: «Наименование статьи», «Аннотация статьи – мин. 500 знаков», «URL» «Требования к комментарию (тематика сайта – донора, количество знаков, структуре комментария)», кнопка «пригласить Пользователей из Белого списка».

4. Профиль Пользователя – доступная для всех информация, рейтинг, списки записей и комментариев, кнопка «Добавить пользователя в «Белый Список» gomockingbird.com/mocking...

5. Личный кабинет. Вкладки: Профиль, Личные сообщения, Белый список, Мои записи, мои комментарии.

6. Форма регистрации на сайте gomockingbird.com/mocking...

Общение между пользователями сайта проходит как в комментариях к записям (публичная переписка), так и посредством отправки ЛС (видна только участникам переписки).

У каждого пользователя существуют Рейтинги.

1) Среднее арифметическое из оставленных пользователями оценок

2) Статус, в зависимости от количества оставленных Заявок (0-10 – Новичок, 11-25 – стажер, 26-50 – Специалист, 51-100 – Мастер, более 101 – Гуру)

Дополнительные настройки

Все внешние ссылки на сайте закрыты тэгами Nofollow, Noindex.

Фильтр на нецензурную брань, сексуальные слова, призывы к насилию и т.д. При появлении таких слов материал отправляется на ручную модерацию, а аккаунт пользователя автоматически временно блокируется.

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Укажите, пожалуйста, стоимость и сроки.