Добрый день. Нужен сайт под ключ. На WP или Джумле. Индивидуальный, но не сложный, дизайн по типу http://mizol.ua/. Двуязычный. Форум. Резиновый, дизайн по центру. Подробное ТЗ будет предоставлено.
Сайт под ключ на Друпале
Требуется собрать сайт на CMS Drupal
Площадка для бесплатного обмена комментариями на сайтах. Зарегистрированные авторы оставляют на сайте записи, в которых рассказывают про страницу на своем сайте, которую нужно прокомментировать, и дают на нее ссылку. В ответ на комментирование этой статьи другими пользователями сайта, авторы, в свою очередь, должны оставить комментарий на предложенной взамен странице.
Дизайн сайта – шаблонный или элементарный. Двухколоночный фиксированный 1002 рх, с левым сайтбаром 250 рх.
Типы страниц и их примерная структура
1. Главная gomockingbird.com/mocking...
2. «Запись». – Предложение прокомментировать какую-либо статью. Является результатом заполнения Авторами формы с определенными полями. Другие Пользователи могут добавлять к Записям свои комментарии. gomockingbird.com/mocking...
3. Форма добавления записи на сайт. Поля: «Наименование статьи», «Аннотация статьи – мин. 500 знаков», «URL» «Требования к комментарию (тематика сайта – донора, количество знаков, структуре комментария)», кнопка «пригласить Пользователей из Белого списка».
4. Профиль Пользователя – доступная для всех информация, рейтинг, списки записей и комментариев, кнопка «Добавить пользователя в «Белый Список» gomockingbird.com/mocking...
5. Личный кабинет. Вкладки: Профиль, Личные сообщения, Белый список, Мои записи, мои комментарии.
6. Форма регистрации на сайте gomockingbird.com/mocking...
Общение между пользователями сайта проходит как в комментариях к записям (публичная переписка), так и посредством отправки ЛС (видна только участникам переписки).
У каждого пользователя существуют Рейтинги.
1) Среднее арифметическое из оставленных пользователями оценок
2) Статус, в зависимости от количества оставленных Заявок (0-10 – Новичок, 11-25 – стажер, 26-50 – Специалист, 51-100 – Мастер, более 101 – Гуру)
Дополнительные настройки
Все внешние ссылки на сайте закрыты тэгами Nofollow, Noindex.
Фильтр на нецензурную брань, сексуальные слова, призывы к насилию и т.д. При появлении таких слов материал отправляется на ручную модерацию, а аккаунт пользователя автоматически временно блокируется.
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Укажите, пожалуйста, стоимость и сроки.
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