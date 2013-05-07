Сайт для суши-бара

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен25 заявок311 просмотров

Здравствуйте,

Требуется человек который создаст готовый сайт под ключ для суши бара. За подробной информацией и подобными сайтами обращайтесь в личку.

12 лет назад
dolmatov-boss
Евгений 
31 год
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

simplephotoweb
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$200
5 дней
Сайт изготовлен отлично и в сроки. Приятно работать с такими людьми. Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
Отличнейший заказчик, все четко, грамотно, быстро! Замечательное сотрудничество, всем рекомендую, будем и дальше работать!

Заявки фрилансеров

simplephotoweb
Андрей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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