Ищу команду, готовую реализовывать проекты на системе управления 1С Битрикс любой сложности. Дизайн на каждый проект готов предоставлять постоянно, дизайн макеты тщательно проверяются на готовность и подготовленность к процессу верстки и разрабатываются на основе ...
Сайт-визитка
Для агенства недвижимости. Логотип будет, дизайна нет
Я оцениваю работу примерно в 25000 рублей. Но бюджет этим не ограничен
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