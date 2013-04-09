Добрый день. Нужен сайт под ключ. На WP или Джумле. Индивидуальный, но не сложный, дизайн по типу http://mizol.ua/. Двуязычный. Форум. Резиновый, дизайн по центру. Подробное ТЗ будет предоставлено.
Сайт по ставкам на спорт
Здравствуйте.
Нужен сайт по ставкам на спорт.
Копия данного сайта: http://www.ligastavok.com/
Только дизайн,название и тексты другие.
Но по функционалу тоже самое.
Интересует цена-срок и платформа.
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