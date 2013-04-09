Сайт по ставкам на спорт

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Закрыт1 заявка174 просмотра

Здравствуйте.

Нужен сайт по ставкам на спорт.

Копия данного сайта: http://www.ligastavok.com/

Только дизайн,название и тексты другие.

Но по функционалу тоже самое.

Интересует цена-срок и платформа.

12 лет назад
cheldip
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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