Ищу команду для разработки сайтов - Битрикс

Ищу команду, готовую реализовывать проекты на системе управления 1С Битрикс любой сложности.

Дизайн на каждый проект готов предоставлять постоянно, дизайн макеты тщательно проверяются на готовность и подготовленность к процессу верстки и разрабатываются на основе прототипов.

Нужен верстальщик (с прочными знаниями js) + программист (который сможет реализовать проект от простого к сложному)

Команд может быть несколько.

Размещение проекта в своем портфолио остается исключительно за нами.

Проекты постоянные.

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