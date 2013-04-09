Ищу команду для разработки сайтов - Битрикс

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Закрыт2 заявки115 просмотров

Ищу команду, готовую реализовывать проекты на системе управления 1С Битрикс любой сложности.

Дизайн на каждый проект готов предоставлять постоянно, дизайн макеты тщательно проверяются на готовность и подготовленность к процессу верстки и разрабатываются на основе прототипов.

Нужен верстальщик (с прочными знаниями js) + программист (который сможет реализовать проект от простого к сложному)

Команд может быть несколько.

Размещение проекта в своем портфолио остается исключительно за нами.

Проекты постоянные.

Пишите стоимость, хотя бы "ОТ"

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12 лет назад
veek
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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