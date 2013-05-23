Создать сайт автомойки с триггерами [БМ]

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Завершен13 заявок243 просмотра

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужен сайт - тематика "мобильная автомойка", если не в теме что это такое вот примеры аналогичных сайтов:

1. http://mmoyka.ru/

2.http://www.fastnshine.ru/

3. http://moika42.ru/

4. http://fastandshine.ru/

5. http://s-u-m-o.ru/

Сайт нужен с отзывами, с акциями...ну со всеми этими фишками [бм]. Имеется логотип, буклеты...соответственно по дизайну что-то подобное нужно, в схожих цветах(синий, белый).

Пожалуйста, вопросы и предложения...

12 лет назад
opletaev
Алексей 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$150
7 дней
Спасибо за сайт! Доволен!
Спасибо за сотрудничество

Заявки фрилансеров

joomart
56 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад

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