Создать сайт автомойки с триггерами [БМ]

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!

Нужен сайт - тематика "мобильная автомойка", если не в теме что это такое вот примеры аналогичных сайтов:

1. http://mmoyka.ru/

2.http://www.fastnshine.ru/

3. http://moika42.ru/

4. http://fastandshine.ru/

5. http://s-u-m-o.ru/

Сайт нужен с отзывами, с акциями...ну со всеми этими фишками [бм]. Имеется логотип, буклеты...соответственно по дизайну что-то подобное нужно, в схожих цветах(синий, белый).

Пожалуйста, вопросы и предложения...