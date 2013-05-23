Добрый день. Нужен сайт под ключ. На WP или Джумле. Индивидуальный, но не сложный, дизайн по типу http://mizol.ua/. Двуязычный. Форум. Резиновый, дизайн по центру. Подробное ТЗ будет предоставлено.
Создать сайт автомойки с триггерами [БМ]
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры!
Нужен сайт - тематика "мобильная автомойка", если не в теме что это такое вот примеры аналогичных сайтов:
Сайт нужен с отзывами, с акциями...ну со всеми этими фишками [бм]. Имеется логотип, буклеты...соответственно по дизайну что-то подобное нужно, в схожих цветах(синий, белый).
Пожалуйста, вопросы и предложения...
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