Сайт по продаже земельных участков

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен11 заявок267 просмотров

Сделать сайт по продаже земельных участков на основе какой-нть CMS.

Предложить парочку-троечку дизайнов.

Разделы сайта:

- Главная страница - редактируемая страница(нормальным редактором "что редактирую, то и получаю")

- О поселке.

- Ген. план - здесь будет схема как на сайте прототипе. Где будут размечены все участки. И их можно будет отмечать Продано/Свободно. И там же их надо будет помечать.

При наведении показывается:

-- Состояние

-- Номер дома

- Фотогалерея

- События, а ля новости.

- Схема проезда. Такую же гугловскую с текстом.

Прототип сайта http://xn--d1aiuepy9a.xn--p1ai/sxema-proezda.html

Чертежи поселка прилагаю к проекту.

12 лет назад
andrey-kulagin
Андрей 
48 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

shaark7777
Денис 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов(-1)
12 лет назад
$450
15 дней
Выполненно отлично. Все довольны. Спасибо за работу!

Заявки фрилансеров

shaark7777
Денис 
32 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
25 отзывов(-1)
12 лет назад

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