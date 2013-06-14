Сделать сайт по продаже земельных участков на основе какой-нть CMS.

Предложить парочку-троечку дизайнов.

Разделы сайта:

- Главная страница - редактируемая страница(нормальным редактором "что редактирую, то и получаю")

- О поселке.

- Ген. план - здесь будет схема как на сайте прототипе. Где будут размечены все участки. И их можно будет отмечать Продано/Свободно. И там же их надо будет помечать.

При наведении показывается:

-- Состояние

-- Номер дома

- Фотогалерея

- События, а ля новости.

- Схема проезда. Такую же гугловскую с текстом.

Прототип сайта http://xn--d1aiuepy9a.xn--p1ai/sxema-proezda.html

Чертежи поселка прилагаю к проекту.