Нужен сайт профессионально выполненный. Как отличный образец - https://www.homework.ru/ Срок выполнения 2 месяца,оплата по результату частями. Пожалуйста оставляйте заявки только профессионалы. Примерная структура сайта ...
Сайт по продаже земельных участков
Сделать сайт по продаже земельных участков на основе какой-нть CMS.
Предложить парочку-троечку дизайнов.
Разделы сайта:
- Главная страница - редактируемая страница(нормальным редактором "что редактирую, то и получаю")
- О поселке.
- Ген. план - здесь будет схема как на сайте прототипе. Где будут размечены все участки. И их можно будет отмечать Продано/Свободно. И там же их надо будет помечать.
При наведении показывается:
-- Состояние
-- Номер дома
- Фотогалерея
- События, а ля новости.
- Схема проезда. Такую же гугловскую с текстом.
Прототип сайта http://xn--d1aiuepy9a.xn--p1ai/sxema-proezda.html
Чертежи поселка прилагаю к проекту.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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