Разработать сайт на ModX EVO

Необходимо сделать сайт под ключ, посвященный форексу. Вот пример исполнения по дизайну и немного по программированию. www.brokersearch.ru/ Можно отталкиваться от него. Есть примерная схема расположения блоков, страниц и мини т.з. Не нужен мега дизайн, но ...