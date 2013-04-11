Разработка сложного web сервиса

Необходимо разработать довольно сложный web сервис под ключ, предпочтительно на на php+mysql под linux.

Дизайн готов, нужны только верстка и программирование.

По существу сервис напоминает систему документооборота (несколько типов документов и работа с ними).

Из особенностей:

- адаптивный (responsive) дизайн

- интеграция с социальными сетями (facebook, vkontakte, twitter, мой мир, livejournal – авторизация через эти соц. сети, прием/отправка сообщений через эти соц. сети и прочее)

- прием и отправка платежей через webmoney

- парсинг электронной почты

- простейшая интеграция с 1С (экспорт/импорт с сайта в/из 1С через xml)

- интеграция с СМС провайдером – автоматические прием/отправка и парсинг СМС

Проект разбивается на несколько этапов.

Нужна компания с опытом разработки сложных высоконагруженных проектов и опытом реализации описанных выше особенностей.

Срок на реализацию первого этапа (базовый функционал без наворотов вроде СМС) 1.5-2 месяца, первая полнофункциональная бета должна быть готова через 1-1.5 месяца.

В дальнейшем потребуется поддержка, доработка, разработка новых фичей – мы расчитываем на долгосрочное сотрудничество, разумеется не бесплатное.

Оплата – только через безопасную сделку.

ТЗ вышлем по запросу.