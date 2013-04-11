Нужно сделать сайт доставки товаров из ИКЕА-Екатеринбург в Тюмень Сайт: http://www.izikei.ru - нужен 100% аналог по клиентскому функционалу. Основа (движок): приобретен движок webasyst.ru/shop/ - хотелось бы использовать его для ...
Разработка сложного web сервиса
Необходимо разработать довольно сложный web сервис под ключ, предпочтительно на на php+mysql под linux.
Дизайн готов, нужны только верстка и программирование.
По существу сервис напоминает систему документооборота (несколько типов документов и работа с ними).
Из особенностей:
- адаптивный (responsive) дизайн
- интеграция с социальными сетями (facebook, vkontakte, twitter, мой мир, livejournal – авторизация через эти соц. сети, прием/отправка сообщений через эти соц. сети и прочее)
- прием и отправка платежей через webmoney
- парсинг электронной почты
- простейшая интеграция с 1С (экспорт/импорт с сайта в/из 1С через xml)
- интеграция с СМС провайдером – автоматические прием/отправка и парсинг СМС
Проект разбивается на несколько этапов.
Нужна компания с опытом разработки сложных высоконагруженных проектов и опытом реализации описанных выше особенностей.
Срок на реализацию первого этапа (базовый функционал без наворотов вроде СМС) 1.5-2 месяца, первая полнофункциональная бета должна быть готова через 1-1.5 месяца.
В дальнейшем потребуется поддержка, доработка, разработка новых фичей – мы расчитываем на долгосрочное сотрудничество, разумеется не бесплатное.
Оплата – только через безопасную сделку.
ТЗ вышлем по запросу.
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