Нужно сделать сайт доставки товаров из ИКЕА-Екатеринбург в Тюмень

Сайт: http://www.izikei.ru - нужен 100% аналог по клиентскому функционалу.

Основа (движок): приобретен движок webasyst.ru/shop/ - хотелось бы использовать его для обработки заказов. Но возможны ваши предложения. В любом случае заказ будет отправляться на емейл менеджера, который его обрабатывает вручную.

Краткое описание проекта: Суть проекта в том, чтобы создать, по сути, он-лайн магазин товаров Икеа, который отсутствует у самой Икеи. Этот он-лайн магазин поможет покупателям из Тюмени приобретать товары ИКЕА через интернет.