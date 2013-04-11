Сайт доставки товаров

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Закрыт25 заявок289 просмотров

Нужно сделать сайт доставки товаров из ИКЕА-Екатеринбург в Тюмень

Сайт: http://www.izikei.ru - нужен 100% аналог по клиентскому функционалу.

Основа (движок): приобретен движок webasyst.ru/shop/ - хотелось бы использовать его для обработки заказов. Но возможны ваши предложения. В любом случае заказ будет отправляться на емейл менеджера, который его обрабатывает вручную.

Краткое описание проекта: Суть проекта в том, чтобы создать, по сути, он-лайн магазин товаров Икеа, который отсутствует у самой Икеи. Этот он-лайн магазин поможет покупателям из Тюмени приобретать товары ИКЕА через интернет.

12 лет назад
papatut
43 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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