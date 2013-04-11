Сайт интернет-конкурса

vot-zadachka.ru/#top пример сайта

- Регистрация участников конкурса.

- Личный кабинет, где можно указать личную информацию и загрузить рисунки

- Главная страница , на которой показано несколько рисунков выбранных случайным образом.

- страница "Победители"

- административная часть:

- Новые работы(премодерация)

- управление выводом на сайт тех или иных рисунков

- Вкл./Выкл. страницы "Победители"

сайт конкурса, личный кабинет админка – функциональная, чтоб можно просто было идентифицировать заявки

+ оплата оргвзносов онлайн

нужно чтобы при заполнении заявки конкурсантом, у меня в лк все размещалось по графам, учебное заведение, возраст, имя, и т.д.

чтоб открывая карточку ребенка сразу видно было откуда он и кто он... чтоб можно было просмотреть и сформировать отчеты

по возрастам по городам, по учебным заведениям и чтоб тут же из лк можно было печатать дипломы