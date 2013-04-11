Здравствуйте!

Нужен сайт-визитка на Джумле. Тематика - авто в аренду.

Три языка: рус/укр/англ. Русская текстовка и фотографии есть, англ. и укр. нужно заполнить "рыбой".

По сайту сквозят три виджета - Яндекс.Пробки, ГисМетео, курсы валют.

6 страниц (+-2) первого уровня, 6 страниц (+-2) второго уровня.

Форма онлайн-заказа (никакой базы заказов не нужно, просто уведомление на мыло).

Шаблон, если понравится, может подойти и стандартизованный.

50% аванса только фрилансерам с репутацией, электроденьги или пластик.

Спасибо за внимание!

PS: предложения вроде "Мы крутая веб-студия, пишите нам!!!!!!1" игнорируются автоматически.