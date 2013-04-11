Создание сайта под ключ

Всем привет! Сразу перехожу к делу. Нужен человек который создает сайты с Украины,с города Киева. Говорить почему именно

с Украины и Киева,здесь не буду. (При переписке)

Нужен сайт,не сильно навороченный,понятно доступный. Сайт будет продавать самих себя:) Можно купить,можно продать)

Очень важно! Вы не посредник, не лузер который пытается своровать время, а обыкновенный программист который не ломит цены,

если вышеперечисленное вам не подходит тогда вам нужен пинтагон) Благодарю за внимание!