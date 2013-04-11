Нужно сделать сайт доставки товаров из ИКЕА-Екатеринбург в Тюмень Сайт: http://www.izikei.ru - нужен 100% аналог по клиентскому функционалу. Основа (движок): приобретен движок webasyst.ru/shop/ - хотелось бы использовать его для ...
Создание сайта под ключ
Всем привет! Сразу перехожу к делу. Нужен человек который создает сайты с Украины,с города Киева. Говорить почему именно
с Украины и Киева,здесь не буду. (При переписке)
Нужен сайт,не сильно навороченный,понятно доступный. Сайт будет продавать самих себя:) Можно купить,можно продать)
Очень важно! Вы не посредник, не лузер который пытается своровать время, а обыкновенный программист который не ломит цены,
если вышеперечисленное вам не подходит тогда вам нужен пинтагон) Благодарю за внимание!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»25 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте. Требуется создать сайт, нечто вроде соц. сети. Основной язык русский но была возможность выбора языка. Сама идея: Сайт автобиографий которые по идее будут хранится вечно тем самым позволяя человеку оставить свою ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт12 лет назад
- $300
Требуется разработка сайта на ModX EVO. другие cms не предлагать. макеты в psd. ТЗ выбранному исполнителю. Бюджет 9000 руб.Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать сайт на CMS, если проблематично подобрать, то на одном из распространенных фрэймворков желательно на Yii или Кохане , можно на другом, только не на Zend . Ссылка на ТЗ - после личного ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать довольно сложный web сервис под ключ, предпочтительно на на php+mysql под linux. Дизайн готов, нужны только верстка и программирование. По существу сервис напоминает систему документооборота (несколько типов документов и ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен сайт на Joomla, который являл бы собой (по структуре) примерную копию сайта, созданного на 1C-Bitrix. Собственно, проблема только в выводе изображений с подписями - ценами. Не знаю как реализовать. Вот сайт, который нужно "скопировать" ...Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт12 лет назад
vot-zadachka.ru/#top пример сайта - Регистрация участников конкурса. - Личный кабинет, где можно указать личную информацию и загрузить рисунки - Главная страница , на которой показано несколько рисунков ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток, уважаемые товарищи. Необходимо создать сайт визитку(на 3ёх языках, укр,рус,англ) с админ панелью. Макеты все прорисованы мною. ТЗ и наглядное фото прикрепил. От вас цена и сроки выполнения. Всем ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Сделать сайт наподобие такого http://ntg76.ru/. Т. е. на Главной делаем блог, и прикручиваем к сайту форум. Вот это http://ntg76.ru/kopilka/ не нужно делать. Дизайн сайта есть - простой и очень похож на этот сайт. Наполнять сайт ...Сайты «под ключ»27 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Необходимо сделать сайт под ключ, посвященный форексу. Вот пример исполнения по дизайну и немного по программированию. www.brokersearch.ru/ Можно отталкиваться от него. Есть примерная схема расположения блоков, страниц и мини т.з. Не нужен мега дизайн, но ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт12 лет назад