Сделать продающую страницу и залить на хостинг. Дизайн рассмотрю как индивидуальный, так и готовый. Админка желательна. Функции: - слайдер - видео ...
Создание сайта
Главная страница: основная информация о продукции, видеоролик-https://www.youtube.com/watch?v=3ftmTgog9uQ
Галерея: два альбома со слайдшоу–образцы продукции и дети с нашими письмами
Написать письмо Деду Морозу: без всякой регистрации, только имя, возраст и текст(как тут примерно-http://santaletter.ru/send/ только без мейла). Возможность модерирования сообщений
Сделать заказ: Сначала три на выбор вида письма - детское, взрослое, индивидуальное. Желательно с какими-то картинками, а не просто текстом, и возможность под ними развернуть почитать "подробно" про каждый из видов.
Выбрав один из вариантов попадаем на страницу предложения вложить в письмо грамоту за 100р и оригами дм или снегурочка в подарок, желательно со ссылкой на соответствующие иллюстрации в галерее. Внизу да\нет, спасибо
Следом попадаем на страницу с формой для заполнения заявки:
-имя получателя
-возраст
-пол
-индекс
-адрес доставки
-контактный телефон
-мейл
-комментарий к заказу для индивидуального письма
-выбор способа получения заказа (Почтой России в яшик - беспатно или курьером(только по СПб) - 100рублей)
По завершению этой страницы появляется последняя, страница подтверждения заказа:
цена( в зависимости от выбранного письма, наличия грамоты и способа доставки(детское и взрослое по 150, индивидуальное 400, грамота 100, Доставка 100)
данные заполненные страницей ранее и внизу кнопка перейти к оплате ведущая на робокассу с оплатой соответствующей суммы. По завершению рассылка мне на почту с данными заказа и заказчику, сообщающее о том, что он успешно стал нашим клиентом.
Отзывы: синхронизировать с соответствующей страницей в вк – vk.com/topic-40971656_26727828
Кнопка “Мы в ВК” на нашу группу
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