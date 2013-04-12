Создание сайта

Главная страница: основная информация о продукции, видеоролик-https://www.youtube.com/watch?v=3ftmTgog9uQ

Галерея: два альбома со слайдшоу–образцы продукции и дети с нашими письмами

Написать письмо Деду Морозу: без всякой регистрации, только имя, возраст и текст(как тут примерно-http://santaletter.ru/send/ только без мейла). Возможность модерирования сообщений

Сделать заказ: Сначала три на выбор вида письма - детское, взрослое, индивидуальное. Желательно с какими-то картинками, а не просто текстом, и возможность под ними развернуть почитать "подробно" про каждый из видов.

Выбрав один из вариантов попадаем на страницу предложения вложить в письмо грамоту за 100р и оригами дм или снегурочка в подарок, желательно со ссылкой на соответствующие иллюстрации в галерее. Внизу да\нет, спасибо

Следом попадаем на страницу с формой для заполнения заявки:

-имя получателя

-возраст

-пол

-индекс

-адрес доставки

-контактный телефон

-мейл

-комментарий к заказу для индивидуального письма

-выбор способа получения заказа (Почтой России в яшик - беспатно или курьером(только по СПб) - 100рублей)

По завершению этой страницы появляется последняя, страница подтверждения заказа:

цена( в зависимости от выбранного письма, наличия грамоты и способа доставки(детское и взрослое по 150, индивидуальное 400, грамота 100, Доставка 100)

данные заполненные страницей ранее и внизу кнопка перейти к оплате ведущая на робокассу с оплатой соответствующей суммы. По завершению рассылка мне на почту с данными заказа и заказчику, сообщающее о том, что он успешно стал нашим клиентом.

Отзывы: синхронизировать с соответствующей страницей в вк – vk.com/topic-40971656_26727828

Кнопка “Мы в ВК” на нашу группу