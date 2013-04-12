Кредитный сайт

Доброго времени суток Уважаемые Фрилансеры!

Задача : Создать сайт(Домен и информация имеется) тематики Кредиты - Кредиты ОНЛАЙН. Вы делаете всего лишь дизайн и натяжку с настройкой рубрик и категорий.

Сайт на примере http://clck.ru/8cMYI Тот же функционал, но дизайн другой! Все это дело оформить на WordPress.

Интересует цена и сроки, выберем исполнителя с самой привлекательной ценой!