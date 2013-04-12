Сайт регионального отделения партии Родина

$500
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Закрыт13 заявок239 просмотров

Здравствуйте! Имеется сайт http://www.rodina.ru/

Требуется сделать сайт партии - "филиала" в Татарстане.

Необязательно делать сайт таким же "крутым" и многофункциональным, но смотреться должен солидно.

Интересуют сроки и цены. Здесь не пишите, меня здесь не бывает, пишите на e-mail - [email protected]

Свои предложения присылайте до понедельника, потому что в понедельник заказчику нужен ответ.

Сайт хочет делать частное лицо, поэтому на большой бюджет расчитывать не приходится, к сожалению. Но и повторюсь, безумный функционал не требуется.

Предполагается имя сайта - rodinart.ru, или что-то вроде этого.

Т.е. надо будет помимо создания сайта зарегить домен, дать мне админ. права и разместить в яндексах-гуглах)

Фрилансеры из Татарстана приветствуются.

12 лет назад
2hteen84
40 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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