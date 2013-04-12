Сделать шаблон вордпресс для сайта отзывов

Нужно разработать шаблон вордпресс для сайта отзывов. Под разработкой понимается создание дизайна и верстка.

Опишу вкратце функционал сайта

Человек хочет оставить отзыв, например, о каком-то ресторане куда он ходил вчера с друзьями. Для этого он регистрируется на сайте, заполняет свой профиль, затем жмет кнопку ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ. У него появляется страница на которой он указывает НАЗВАНИЕ, затем выбирает ресторан из списка и вводит свой отзыв в форму. Также сделать возможность добавления фото и оценок ресторана ввиде звездочек (по которым будет учитывать рейтинг) . И жмет кнопку ОПУБЛИКОВАТЬ. Затем ему появляется сообщение, что отзыв добавлен и ссылка на страницу с отзывом.

В итоге у каждого ресторана, фирмы или предприятия будет складываться рейтинг из тех же звездочек, ниже их будет указан точный рейтинг и кол-во голосов.

Также сделать возможность оставлять комментарии к каждому отзыву.

Вот приблизительный пример того что мне нужно http://www.irecommend.ru/content/realiti-shou-kholostyak-na-tnt-0#quicktabs-12388

По функционалу в принципе все. Я не думаю, что это сложно реализовать, тем более вордпресс на половину решает задачу.

Дизайн

По поводу дизайна, то он должен быть в светлых тонах. Расположение блоков и то, что именно я хочу видеть на сайте я укажу.

Работа через безопасную сделку. Интересует стоимость и сроки.