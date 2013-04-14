Ищу веб-разработчиков, верстальщиков

Главная страница: основная информация о продукции, видеоролик-https://www.youtube.com/watch?v=3ftmTgog9uQ Галерея: два альбома со слайдшоу–образцы продукции и дети с нашими письмами Написать письмо Деду Морозу: без всякой регистрации, только имя, возраст и текст(как тут примерно-http://santaletter.ru/send/ ...