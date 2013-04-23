Сайт на джумле

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт35 заявок242 просмотра

Необходимо изготовить сайт для экодеревни

наполнение:

1 страница Эко Деревня

2 страница Питомник деревьев

3 страница Льно Завод

4 страница Колбасный цех

5 страница Лесопилка

6 страница Агрохолдинг

сайт будет состоять из 6 страничек, так как в основном на нем будут только цены на продукцию.

в дольнейшем готов отдать сайт на обслуживание и расскрутку данных позиций

Joomla
12 лет назад
AB-Promo
Кирилл 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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