Сайт на джумле

Необходимо изготовить сайт для экодеревни

наполнение:

1 страница Эко Деревня

2 страница Питомник деревьев

3 страница Льно Завод

4 страница Колбасный цех

5 страница Лесопилка

6 страница Агрохолдинг

сайт будет состоять из 6 страничек, так как в основном на нем будут только цены на продукцию.

в дольнейшем готов отдать сайт на обслуживание и расскрутку данных позиций