Сайт\система управления мероприятием

Требуется профессиональная команда для создания системы управления образовательными мероприятиями и обеспечения взаимодействия участников с организаторами.

В общих чертах система должна предоставлять возможность:

• следить за своим индивидуальным рейтингом, а также рейтингом остальных участников;

• создать совою личную страницу/кабинет/профайл/анкету;

• узнавать о программе мероприятия и общую информацию о нем;

• создавать свой план, ежедневно заранее определяя курсы/лекции/задания/;

• предоставлять доступ к базе контента (аудио, видео, тексты, изображения, тесты, презентации);

• оперативно связаться с организаторами по вопросам жизнеобеспечения и безопасности;

Желателен опыт работы над подобными проектами. Больше описания - в приложении. Оплата преимущественно по безналичному расчету. Работа с ruby on rails - дополнительный плюс.

Обязательно наличие возможности помощи в дальнейшей доработке/поддержке за отдельную плату.