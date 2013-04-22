Сайт\система управления мероприятием

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт23 заявки282 просмотра

Требуется профессиональная команда для создания системы управления образовательными мероприятиями и обеспечения взаимодействия участников с организаторами.

В общих чертах система должна предоставлять возможность:

• следить за своим индивидуальным рейтингом, а также рейтингом остальных участников;

• создать совою личную страницу/кабинет/профайл/анкету;

• узнавать о программе мероприятия и общую информацию о нем;

• создавать свой план, ежедневно заранее определяя курсы/лекции/задания/;

• предоставлять доступ к базе контента (аудио, видео, тексты, изображения, тесты, презентации);

• оперативно связаться с организаторами по вопросам жизнеобеспечения и безопасности;

Желателен опыт работы над подобными проектами. Больше описания - в приложении. Оплата преимущественно по безналичному расчету. Работа с ruby on rails - дополнительный плюс.

Обязательно наличие возможности помощи в дальнейшей доработке/поддержке за отдельную плату.

Ruby
12 лет назад
Avtuhov
36 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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