Нужен сайт видео-чат с привязками к системе оплат webmoney, яндекс-деньги, возможно киви и смс. Предпочтительная CMS - joomla. Остальные детали сообщу при личном контакте. Жду Ваши предложения по цене и сроку разработке.
Сайт\система управления мероприятием
Требуется профессиональная команда для создания системы управления образовательными мероприятиями и обеспечения взаимодействия участников с организаторами.
В общих чертах система должна предоставлять возможность:
• следить за своим индивидуальным рейтингом, а также рейтингом остальных участников;
• создать совою личную страницу/кабинет/профайл/анкету;
• узнавать о программе мероприятия и общую информацию о нем;
• создавать свой план, ежедневно заранее определяя курсы/лекции/задания/;
• предоставлять доступ к базе контента (аудио, видео, тексты, изображения, тесты, презентации);
• оперативно связаться с организаторами по вопросам жизнеобеспечения и безопасности;
Желателен опыт работы над подобными проектами. Больше описания - в приложении. Оплата преимущественно по безналичному расчету. Работа с ruby on rails - дополнительный плюс.
Обязательно наличие возможности помощи в дальнейшей доработке/поддержке за отдельную плату.
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