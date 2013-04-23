Требуется разработчик сайтов на CMS Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка124 просмотра

Рекламная группа «Осьминог» (www.os8.ru) ищет специалистов «Web-программист» для постоянного сотрудничества.

Основные требование:

1. Знание CMS Joomla;

2. Знание HTML, CSS, PHP, MySQL, Javascript.;

3. Опыт вёрстки и создание темплейтов под JOOMLA!

4. Умение работы с Photoshop (пользователь);

5. Умение к работе в команде, коммуникабельность, ответственность, организованность;

6. Наличие портфолио;

7. Опыт работы обязателен.

Условия работы:

- Полная или частичная занятость;

- Гибкий рабочий график;

- Своевременная оплата труда;

- Работа в дружном молодом коллективе;

- Предпочтение отдается студентам тех. вузов и выпускникам;

- Зарплата по итогам собеседования;

-Загрузка по работе и оплата – сдельные.

Ваши резюме, информацию, портфолио, желаемую оплату и др. прошу высылать на e-mail: [email protected]

CSSHTMLJavaScriptJoomlaMySQLPHP
12 лет назад
os8
46 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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