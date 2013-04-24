Необходим сайт под ключ (доска объявлений)

Необходим сайт на подобии mastermos.ru Продуманная доска объявлений с возможностью полной автоматизации процесса подачи объявлений, редактирования их, выбора платных услуг (по типу avito.ru) с подключенными биллинг возможностями. Предложения пишите в комментариях. Буду выбирать из соотношения цена\качество\подробное описание вашего видения.

Вниаание!!!! Предупреждаю сразу предложения без цены будут отклоняться сразу. Мне не нужны стандартные Ваши отписки, типа Вы самые лучшие и т.д. Обязательно пишите цену выполнения, сроки. Свое виденеие на чем будет сделан сайт можете присылать в ЛС.

Внимание!!! Бюджет скромный и ограниен. Предложения выше 1000$ сразу нет. Мне не нужен мега проект на самописном движке. Меня устроит и правильно настроенные компоненты и модули для стандартных бесплатных cms. Главное чтобы все работало так, как я хочу.