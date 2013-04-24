Нужен сайт для приватного клуба (спа-салона). По внутреннему оформлению клуб будет похож на этот http://clubviolet.ru Примеры сайтов, которые нравятся (плюс вышеуказанный): http://www.templatemonster.com/swish-templates/25785.html http://www.templatemonster.com/flash-templates/11971.html В этих шаблонах нравятся: 1. Крупные ...
Нужно сделать сайт с нуля
Срочно нужно сделать сайт с нуля, клон этому-http://www.ambconsulting.ru/.
Ваши сроки и цены.
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