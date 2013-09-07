Сайт на html5 с лёгкими анимационными эффектами

Нужен сайт для приватного клуба (спа-салона).

По внутреннему оформлению клуб будет похож на этот http://clubviolet.ru

Примеры сайтов, которые нравятся (плюс вышеуказанный):

http://www.templatemonster.com/swish-templates/25785.html

http://www.templatemonster.com/flash-templates/11971.html

В этих шаблонах нравятся:

1. Крупные картинки

2. Лёгкие, ненавязчивые эффекты у логотипа и фоновых элементов.

3. Эффекты выделения пунктов меню.

4. Эффекты перехода на новые страницы.

5. При переходе на другую страницу, страница не перезагружается целиком.

Нужно, чтобы сайт смотрелся дорого, стильно, офигенно.

Сколько может стоить реализация сайта, аналогичного указанным в примерах, со спецэффектами, на html5?

Дальнейший диалог возможен только с теми, кто укажет цену (хотя бы, разбег).

Покажите примеры своих подобных работ, пожалуйста.