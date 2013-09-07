Сайт на html5 с лёгкими анимационными эффектами

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен16 заявок207 просмотров

Нужен сайт для приватного клуба (спа-салона).

По внутреннему оформлению клуб будет похож на этот http://clubviolet.ru

Примеры сайтов, которые нравятся (плюс вышеуказанный):

http://www.templatemonster.com/swish-templates/25785.html

http://www.templatemonster.com/flash-templates/11971.html

В этих шаблонах нравятся:

1. Крупные картинки

2. Лёгкие, ненавязчивые эффекты у логотипа и фоновых элементов.

3. Эффекты выделения пунктов меню.

4. Эффекты перехода на новые страницы.

5. При переходе на другую страницу, страница не перезагружается целиком.

Нужно, чтобы сайт смотрелся дорого, стильно, офигенно.

Сколько может стоить реализация сайта, аналогичного указанным в примерах, со спецэффектами, на html5?

Дальнейший диалог возможен только с теми, кто укажет цену (хотя бы, разбег).

Покажите примеры своих подобных работ, пожалуйста.

HTML
12 лет назад
i1group
Иван 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$800
10 дней
Доволен сотрудничеством. Результат получился чуть лучше, чем ожидал. Плюс - с пониманием относится к различным нюансам в процессе разработки. С ним легко договариваться. Рекомендую.
Прекрасный заказчик Все четко, все по делу, все вовремя очень доволен, рекомендую

Заявки фрилансеров

l_valentin
Валентин 
42 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад

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