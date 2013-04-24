Сайт под ключ

Здравствуйте. Нужно создать сайт (букс), полный аналог staffbux.ru/ только в другой цветовой схеме и с другим логотипом. Должен быть такой же функционал, как у данного сайта. То есть автоматические выплаты (аттестат продавца вебмани имеется). ...