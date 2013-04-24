Создание простого сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок241 просмотр

что нужно?

Точная копия goo.gl/2qbcY

около 20 страниц

свой дизайн (шапка, подвал, шрифт)

размещение на хостинге, отладка

cms рассматриваю только известные, желательно друпал, самописок не надо

сроки:

макетирование, принятие шрифтов – 2 дня

разработка дизайна – 5 дней

программирование – 6 дней

принятие проекта, устранение багов – 2 дня

Оплата:

БС

или по факту выполнения каждого из этапов.

ответ желательно вида:

цена

когда готовы приступить

комментарий

Drupal
12 лет назад
cybersales
Попов 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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