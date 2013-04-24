Необходим сайт на подобии mastermos.ru Продуманная доска объявлений с возможностью полной автоматизации процесса подачи объявлений, редактирования их, выбора платных услуг (по типу avito.ru) с подключенными биллинг возможностями. Предложения пишите в комментариях. Буду выбирать из соотношения ...
Создание простого сайта
что нужно?
Точная копия goo.gl/2qbcY
около 20 страниц
свой дизайн (шапка, подвал, шрифт)
размещение на хостинге, отладка
cms рассматриваю только известные, желательно друпал, самописок не надо
сроки:
макетирование, принятие шрифтов – 2 дня
разработка дизайна – 5 дней
программирование – 6 дней
принятие проекта, устранение багов – 2 дня
Оплата:
БС
или по факту выполнения каждого из этапов.
ответ желательно вида:
цена
когда готовы приступить
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