Необходим сайт на подобии mastermos.ru Продуманная доска объявлений с возможностью полной автоматизации процесса подачи объявлений, редактирования их, выбора платных услуг (по типу avito.ru) с подключенными биллинг возможностями. Предложения пишите в комментариях. Буду выбирать из соотношения ...
Нужна копия сайта
Добрый день.
Нужно сайт http://bit.ly/Zkwfei перевести на любую удобную CMS, вплоть до Вашей собственной.
Требования следующие
1. Дизайн остается точь-в-точь таким же
2. Управлять верхнем меню, добавлять, редактировать. Возможность ставить всплаывающее меню.
3. Управлять содержимым сайта (что естественно). Без корявостей и жестко зашитых моментов.
4. Управлять блоками слева - менять, ставить, вставлять туда HTML.
5. Отображать список статей, нормальное управление статьями.
6. ЧПУ. Желательно (но не обязательно) сохранить структуру всех ссылок.
7. Контакты с возможностью вставить карту, отправка сообщений.
8. Возможность вставить на страницу чужой скрипт (либо инструктаж, как на определённую страницу поставить конкретный JS или PHP скрипт).
Бюджет маленький. Сроки неспешные.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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