Нужна копия сайта

Добрый день.

Нужно сайт http://bit.ly/Zkwfei перевести на любую удобную CMS, вплоть до Вашей собственной.

Требования следующие

1. Дизайн остается точь-в-точь таким же

2. Управлять верхнем меню, добавлять, редактировать. Возможность ставить всплаывающее меню.

3. Управлять содержимым сайта (что естественно). Без корявостей и жестко зашитых моментов.

4. Управлять блоками слева - менять, ставить, вставлять туда HTML.

5. Отображать список статей, нормальное управление статьями.

6. ЧПУ. Желательно (но не обязательно) сохранить структуру всех ссылок.

7. Контакты с возможностью вставить карту, отправка сообщений.

8. Возможность вставить на страницу чужой скрипт (либо инструктаж, как на определённую страницу поставить конкретный JS или PHP скрипт).

Бюджет маленький. Сроки неспешные.