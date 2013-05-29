Нужна копия сайта

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Завершен8 заявок197 просмотров

Добрый день.

Нужно сайт http://bit.ly/Zkwfei перевести на любую удобную CMS, вплоть до Вашей собственной.

Требования следующие

1. Дизайн остается точь-в-точь таким же

2. Управлять верхнем меню, добавлять, редактировать. Возможность ставить всплаывающее меню.

3. Управлять содержимым сайта (что естественно). Без корявостей и жестко зашитых моментов.

4. Управлять блоками слева - менять, ставить, вставлять туда HTML.

5. Отображать список статей, нормальное управление статьями.

6. ЧПУ. Желательно (но не обязательно) сохранить структуру всех ссылок.

7. Контакты с возможностью вставить карту, отправка сообщений.

8. Возможность вставить на страницу чужой скрипт (либо инструктаж, как на определённую страницу поставить конкретный JS или PHP скрипт).

Бюджет маленький. Сроки неспешные.

HTMLJavaScriptPHP
12 лет назад
Gigant
Андрей 
44 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

skalp2012
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад
$70
7 дней
Отличнейшая работа. Чуть со сроками вышли за рамки, но зато Александр выполнил работу не просто на отлично, а на отлично с плюсом. Хороший подход и доделывание мелочей до полного выполнения. Рекомендую.
Отличный заказчик, понятное и адекватное ТЗ. Вежливое обращение, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Всем рекомендую.

Заявки фрилансеров

skalp2012
40 лет
13 лет в сервисе
Был
год назад
12 лет назад

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