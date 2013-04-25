Срочно создать два сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт18 заявок366 просмотров

Первый это салон красоты вот пример того что надо http://murl.kz/nNnUp

Второй это компания которая занимается стройкой многоэтажных домов вот пример http://murl.kz/DQwAj

Все это дело на какой нибудь удобной и простой CMS.

Предлагайте цены и сроки, будем выбирать из расчета самой маленькой цены.

12 лет назад
WMmagnat
Алексей 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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