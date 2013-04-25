В данном описании идёт речь об общем функционале. Более подробное ТЗ может и не понадобиться но его можно обсуждать в ходе работы. Техническое задание на разработку интернет сервиса «ChatRoulette» ...
Срочно создать два сайта
Первый это салон красоты вот пример того что надо http://murl.kz/nNnUp
Второй это компания которая занимается стройкой многоэтажных домов вот пример http://murl.kz/DQwAj
Все это дело на какой нибудь удобной и простой CMS.
Предлагайте цены и сроки, будем выбирать из расчета самой маленькой цены.
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