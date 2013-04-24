Необходим сайт на подобии mastermos.ru Продуманная доска объявлений с возможностью полной автоматизации процесса подачи объявлений, редактирования их, выбора платных услуг (по типу avito.ru) с подключенными биллинг возможностями. Предложения пишите в комментариях. Буду выбирать из соотношения ...
Крупный проект на YII
Новый крупный проект на YII.
Оставляйтес свои предложения с бюджетами, сроками и портфолио!
Жду предложений!
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