Крупный проект на YII

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт1 заявка172 просмотра

Новый крупный проект на YII.

Оставляйтес свои предложения с бюджетами, сроками и портфолио!

Жду предложений!

Yii
12 лет назад
d_voronov
Дмитрий 
44 года
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
3 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад
$60
1 день
Осторожно МОШЕННИК!!! После выбора меня как исполнителя и выполнения всех (и больше) задач, этот пользователь убрал меня как исполнителя проекта, сменил его описание и закрыл проект. Общение в скайпе с просьбой оплатить мою работу свелось к кормлению завтраками. А быстрый поиск в гугле вывел меня на следующую страницу http://goo.gl/BlMuS то есть персонаж уже известный. Благодарю техподдержке weblancer, у меня получилось оставить отзыв в профиле заказчика что привело его: - сначала, состояние дикой ярости - потом, истеричности и безудержного смеха. Но ближе к вечеру, заказчик вышел на диалог со мной. И с большим скрипом и постоянным желанием "вскрыть мне ебальник", оплата была получена. Не советую никому работать с этим человеком если у вас нет рычагов давления на него. У меня получилось добится своего, получится ли у Вас?

Заявки фрилансеров

dgastudio
Алексей 
43 года
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
12 лет назад

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