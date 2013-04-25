"Чатрулет" + модификации

В данном описании идёт речь об общем функционале. Более подробное ТЗ может и не понадобиться но его можно обсуждать в ходе работы.

Техническое задание на разработку интернет сервиса «ChatRoulette»

Задачи :

- Разработка «ChatRoulett’a» под ключ

- Дополнение необходимыми модификациями

Функционал / Модификации :

- «Стандартный» скрипт чатрулет’а (пример: http://www.quierochat.com/chatroulette/)

- Заглавная страница на языке пользователя

- Автоматический спам робот (с видео)

- Перманентная блокировка пользователей по жалобам

Подразумеваются кнопка «это реклама». При наборе определённого количества жалоб IP пользователя блокируется навсегда .

- Админка

Панель администратора (модификации) :

- Функция добавления языковых страниц (главная страница) в виде domen.com/en (перенаправление по IP на нужный язык)

Необходимо для постепенного добавления страниц перенаправлений в зависимости от языка пользователя. Это для СЕО продвижения, поисковиков и охвата бОльшей аудитории.

Поля:

- Добавить название страницы (en / fr / ru … и т.д.)

- Описание (поле для стандартной информации)

- Выбор страны/региона перенаправления

- Спам робот

Представляет из себя «обычного пользователя чата», только за место вебкамеры проигрывается видео с сервера и с определённой временной задержкой пишутся фразы в чат.

Необходимо 2 спам робота. Робот должен появляться НЕ первым после входа пользователя в чат. Т.е. только после смены парочки реальных пользователей.

Поля:

- Ссылка на видео робота

- Текст первого сообщения (Типа «Привет, как дела»)

- Текст второго сообщения

- Интервал ожидания перед написанием фразы (сек.)

- Интервал ожидания после написания первой фразы (сек.)

- Равнозначные поля для второго спам робота

- Список заблокированных IP c возможностью разблокировки

Мелкие нюансы стандартного скрипта чатрулета и модификаций :

- Отсутствие автоматического очищения окна диалога

- Ссылки спам робота должны быть кликабельны.

- Жирные кнопки жалоб «Опять член» и «Это реклама». Причём кнопка «опять член» в действительности фейковая и ничего не делает, но нажимается как надо.

- Спам роботы не могут быть заблокированы кнопкой «Это реклама»

Важно: Скрипт чатрулета может быть как написан с "нуля", так и быть найден готовый и модифицирован. Это не принципиально.