Добрый день уважаемые вебмастера и представители вебстудий, в качестве предварительной проработки, собираю сведения о потенциальных исполнителях и уровне цен для своего будущего проекта - региональной социальной сети. Объем ...
"Чатрулет" + модификации
В данном описании идёт речь об общем функционале. Более подробное ТЗ может и не понадобиться но его можно обсуждать в ходе работы.
Техническое задание на разработку интернет сервиса «ChatRoulette»
Задачи :
- Разработка «ChatRoulett’a» под ключ
- Дополнение необходимыми модификациями
Функционал / Модификации :
- «Стандартный» скрипт чатрулет’а (пример: http://www.quierochat.com/chatroulette/)
- Заглавная страница на языке пользователя
- Автоматический спам робот (с видео)
- Перманентная блокировка пользователей по жалобам
Подразумеваются кнопка «это реклама». При наборе определённого количества жалоб IP пользователя блокируется навсегда .
- Админка
Панель администратора (модификации) :
- Функция добавления языковых страниц (главная страница) в виде domen.com/en (перенаправление по IP на нужный язык)
Необходимо для постепенного добавления страниц перенаправлений в зависимости от языка пользователя. Это для СЕО продвижения, поисковиков и охвата бОльшей аудитории.
Поля:
- Добавить название страницы (en / fr / ru … и т.д.)
- Описание (поле для стандартной информации)
- Выбор страны/региона перенаправления
- Спам робот
Представляет из себя «обычного пользователя чата», только за место вебкамеры проигрывается видео с сервера и с определённой временной задержкой пишутся фразы в чат.
Необходимо 2 спам робота. Робот должен появляться НЕ первым после входа пользователя в чат. Т.е. только после смены парочки реальных пользователей.
Поля:
- Ссылка на видео робота
- Текст первого сообщения (Типа «Привет, как дела»)
- Текст второго сообщения
- Интервал ожидания перед написанием фразы (сек.)
- Интервал ожидания после написания первой фразы (сек.)
- Равнозначные поля для второго спам робота
- Список заблокированных IP c возможностью разблокировки
Мелкие нюансы стандартного скрипта чатрулета и модификаций :
- Отсутствие автоматического очищения окна диалога
- Ссылки спам робота должны быть кликабельны.
- Жирные кнопки жалоб «Опять член» и «Это реклама». Причём кнопка «опять член» в действительности фейковая и ничего не делает, но нажимается как надо.
- Спам роботы не могут быть заблокированы кнопкой «Это реклама»
Важно: Скрипт чатрулета может быть как написан с "нуля", так и быть найден готовый и модифицирован. Это не принципиально.
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