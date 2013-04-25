Региональная социальная сеть

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок152 просмотра

Добрый день уважаемые вебмастера и представители вебстудий,

в качестве предварительной проработки, собираю сведения о потенциальных исполнителях и уровне цен для своего будущего проекта - региональной социальной сети.

Объем и порядок работ следующий:

1) Написание исполнителем технического задания с указанием CMS, описанием функционала, описанием основных разделов, описанием "социальных" составляющих и возможностей их монетизации, структура сайта и так далее.

2) Утверждение мной технического задания.

3) Дизайн сайта.

4) Установка, шаблон сайта, программирование, СЕО оптимизация.

5) Первоначальное наполнение уникальным контентом, примерно 200 к знаков.

6) Тестирование.

7) Оплата через БС.

Просьба заинтересованным указывать контакты и "вилку" стоимости проекта.

ВАЖНО: Пожалуйста, не пишите в ЛС, я просто не в состоянии буду найти предложения в личной переписке.

12 лет назад
swmt
50 лет
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Необходим сайт под ключ (доска объявлений)

    Необходим сайт на подобии mastermos.ru Продуманная доска объявлений с возможностью полной автоматизации процесса подачи объявлений, редактирования их, выбора платных услуг (по типу avito.ru) с подключенными биллинг возможностями. Предложения пишите в комментариях. Буду выбирать из соотношения ...

    Сайты «под ключ»17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Макет главной страницы

    $100

    Сделать сайт на joomla. Сделать дизайн, вёрстку, залить на хост, сделать все настройки (DNS-сервера и т.д.). Фон белый, шапка и прилегающая строка – ненавязчиво цветные (желтый или голубой – предложите ваши варианты). Формат ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется создать сайт газеты

    Нужно помочь в выборе CMS для новостного портала с новостями, форумом, галереями и прочими соц. функциями. А затем установить и настроить ее. Дизайн будет предоставлен в фотошопе или html-e. Кому как удобней.

    HTML
    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создатель premium-сайтов на WP

    $1000

    Здравствуйте уважаемые разработчики! Меня интересует создание premium-сайтов на WP или DLE Разберется даже ребенок. ******************************************** КАНДИДАТЫ БЕЗ СКАЙПА НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ * ******************************************** И ...

    DLEHTMLWordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужна копия сайта

    $100

    Добрый день. Нужно сайт http://bit.ly/Zkwfei перевести на любую удобную CMS, вплоть до Вашей собственной. Требования следующие 1. Дизайн остается точь-в-точь таким же 2. Управлять верхнем меню, добавлять, редактировать. Возможность ...

    HTMLJavaScriptPHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад