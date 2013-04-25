Региональная социальная сеть

Добрый день уважаемые вебмастера и представители вебстудий,

в качестве предварительной проработки, собираю сведения о потенциальных исполнителях и уровне цен для своего будущего проекта - региональной социальной сети.

Объем и порядок работ следующий:

1) Написание исполнителем технического задания с указанием CMS, описанием функционала, описанием основных разделов, описанием "социальных" составляющих и возможностей их монетизации, структура сайта и так далее.

2) Утверждение мной технического задания.

3) Дизайн сайта.

4) Установка, шаблон сайта, программирование, СЕО оптимизация.

5) Первоначальное наполнение уникальным контентом, примерно 200 к знаков.

6) Тестирование.

7) Оплата через БС.

Просьба заинтересованным указывать контакты и "вилку" стоимости проекта.

ВАЖНО: Пожалуйста, не пишите в ЛС, я просто не в состоянии буду найти предложения в личной переписке.