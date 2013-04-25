Необходим сайт на подобии mastermos.ru Продуманная доска объявлений с возможностью полной автоматизации процесса подачи объявлений, редактирования их, выбора платных услуг (по типу avito.ru) с подключенными биллинг возможностями. Предложения пишите в комментариях. Буду выбирать из соотношения ...
Региональная социальная сеть
Добрый день уважаемые вебмастера и представители вебстудий,
в качестве предварительной проработки, собираю сведения о потенциальных исполнителях и уровне цен для своего будущего проекта - региональной социальной сети.
Объем и порядок работ следующий:
1) Написание исполнителем технического задания с указанием CMS, описанием функционала, описанием основных разделов, описанием "социальных" составляющих и возможностей их монетизации, структура сайта и так далее.
2) Утверждение мной технического задания.
3) Дизайн сайта.
4) Установка, шаблон сайта, программирование, СЕО оптимизация.
5) Первоначальное наполнение уникальным контентом, примерно 200 к знаков.
6) Тестирование.
7) Оплата через БС.
Просьба заинтересованным указывать контакты и "вилку" стоимости проекта.
ВАЖНО: Пожалуйста, не пишите в ЛС, я просто не в состоянии буду найти предложения в личной переписке.
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