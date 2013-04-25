В компанию для поддержки и разработки собственных проектов в Киеве требуется PHP-программист. Требования: - опыт разработки от 2 лет; - высшее техническое образование; ...
Букмекерская контора
Необходимо сделать букмекерскую контору. Бюджет до 80 000 руб.
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