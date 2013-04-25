Букмекерская контора

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок171 просмотр

Необходимо сделать букмекерскую контору. Бюджет до 80 000 руб.

12 лет назад
tmb-68
Денис 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • PHP-разработчик

    $2500

    В компанию для поддержки и разработки собственных проектов в Киеве требуется PHP-программист. Требования: - опыт разработки от 2 лет; - высшее техническое образование; ...

    HTMLJavaScriptMySQLPHPSQL
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт визитка на joomla

    $180

    Сайт визитка для бригады мастеров (можно обозвать ООО«Реставрация окон +» Мы выполняем сл. Работы в г. Санкт-Птербург: Ремонт Деревянных окон, утепление окон, покраска окон. Ремонт металлопластиковых окон Остекление ...

    Написание статейHTMLJoomla
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен сайт

    $500

    Ищем специалистов которые сделают сайт для агентства недвижимости . Сайт на подобии http://www.advecs.com/. Сайт должен быть полностью готов для дальнейшего Seo продвижения. Отличный дизайн, быстрота загрузки страниц, простота в использовании. [email protected]

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочно создать два сайта

    Первый это салон красоты вот пример того что надо http://murl.kz/nNnUp Второй это компания которая занимается стройкой многоэтажных домов вот пример http://murl.kz/DQwAj Все это дело на какой нибудь удобной и простой CMS. ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • "Чатрулет" + модификации

    $500

    В данном описании идёт речь об общем функционале. Более подробное ТЗ может и не понадобиться но его можно обсуждать в ходе работы. Техническое задание на разработку интернет сервиса «ChatRoulette» ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Региональная социальная сеть

    Добрый день уважаемые вебмастера и представители вебстудий, в качестве предварительной проработки, собираю сведения о потенциальных исполнителях и уровне цен для своего будущего проекта - региональной социальной сети. Объем ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Макет главной страницы

    $100

    Сделать сайт на joomla. Сделать дизайн, вёрстку, залить на хост, сделать все настройки (DNS-сервера и т.д.). Фон белый, шапка и прилегающая строка – ненавязчиво цветные (желтый или голубой – предложите ваши варианты). Формат ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад