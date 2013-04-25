Сайт визитка на joomla

$180
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок220 просмотров

Сайт визитка для бригады мастеров (можно обозвать ООО«Реставрация окон +»

Мы выполняем сл. Работы в г. Санкт-Птербург:

Ремонт Деревянных окон, утепление окон, покраска окон.

Ремонт металлопластиковых окон

Остекление и обшивка лоджий, балконов.

-CMS:

Joomla

-Контент:

Составление симантического ядра и подбор ключей – отталкиватья от «ремонт окон», «утепление окон»

20 уникальных (97–100% по Адвего) тематических статей (от 2к символов), желательно с картинкой.

Для каждой из рубрик разместить обзорную тематическую статью от 2,5к символов обязательно с картинками;

Меню:

Главная ()

Утепление окон по Шведской технологии (описание технологии и смысла, инфы полно в интернете)

Реставрация, покраска окон.

Ремонт пластиковых окон.

Остекление лоджий, балконов.

Обшивка лоджий, балконов.

Отзывы.

- уникальный (почищенный) шаблон (исходник в формате PSD).

- HTML и XML карты сайта;

- для статей прописать meta keywords, meta description;

- для картинок прописать alt и title;

- ЧПУ

- Favicon

Желательно, дальнейшее сотрудничество в написании статей на оконную тематику.

HTMLJoomlaНаписание статей
12 лет назад
ghans
46 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • PHP-разработчик

    $2500

    В компанию для поддержки и разработки собственных проектов в Киеве требуется PHP-программист. Требования: - опыт разработки от 2 лет; - высшее техническое образование; ...

    HTMLJavaScriptMySQLPHPSQL
    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен сайт

    $500

    Ищем специалистов которые сделают сайт для агентства недвижимости . Сайт на подобии http://www.advecs.com/. Сайт должен быть полностью готов для дальнейшего Seo продвижения. Отличный дизайн, быстрота загрузки страниц, простота в использовании. [email protected]

    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочно создать два сайта

    Первый это салон красоты вот пример того что надо http://murl.kz/nNnUp Второй это компания которая занимается стройкой многоэтажных домов вот пример http://murl.kz/DQwAj Все это дело на какой нибудь удобной и простой CMS. ...

    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • "Чатрулет" + модификации

    $500

    В данном описании идёт речь об общем функционале. Более подробное ТЗ может и не понадобиться но его можно обсуждать в ходе работы. Техническое задание на разработку интернет сервиса «ChatRoulette» ...

    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Региональная социальная сеть

    Добрый день уважаемые вебмастера и представители вебстудий, в качестве предварительной проработки, собираю сведения о потенциальных исполнителях и уровне цен для своего будущего проекта - региональной социальной сети. Объем ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Макет главной страницы

    $100

    Сделать сайт на joomla. Сделать дизайн, вёрстку, залить на хост, сделать все настройки (DNS-сервера и т.д.). Фон белый, шапка и прилегающая строка – ненавязчиво цветные (желтый или голубой – предложите ваши варианты). Формат ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад