Сайт строительной фирмы

Нужен имиджевый сайт-каталог фирмы, занимающейся строительством загородных домов.

Есть бриф с структурой сайта, требования к функционалу (адаптивный дизайн, jquery) и внешнему виду определены. За вами грамотная реализация проекта с удобной системой управления и отличным дизайном.

Схема оплаты: 30% после утверждения дизайн-макета, 30% после запуска тестового сайта, 40% после сдачи проекта.

Срок выполнения проекта - 1 месяц.