Сделать одностраничный сайт

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт6 заявок205 просмотров

Нужно сделать сайт-одностраничник, по тематике тренинги, рекрутинг, организация встреч/мероприятий. Аналог - bmdom.ru, molodost.bz

требования, функционал:

- деловой дизайн профи уровня

- форма подписки (вставить код с автореспондера)

- поставить код Гугл Аналитикс

- вставить номера телефонов

- вставить фото

- вставить четыре видео, залитых на Ютуб

12 лет назад
finexlab
Игорь 
41 год
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
13 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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