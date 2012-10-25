onixsoft

Яцына onixsoft

 
34 годаУкраина/Одесса
11 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Задача для дизайнера

    Требуется дизайнер для выполнения небольших и несложных заданий. В данный момент требуется нарисовать скидочные иконки с ценой на фоне товара для рассылки

    Иконки и Пиксель-арт11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создать дизайн сайта

    $300

    Начальная концепция сайта уже разработана в виде структуры страниц. Предполагаемая аудитория: топ менеджеры, ведущие IT-специалисты, маркетологи, бизнес аналитики розничных торговых сетей, владельцы магазинов "у дома", частные предприниматели. Общий бюджет 300 у.е. Всего планируется ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов25 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
Отзывы фрилансеров
maar
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$100
10 баллов
7 лет назад
Разработка фирменного стиля и логотипа
Рекомендую
Работа выполнена качественно, в срок.
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