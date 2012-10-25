Требуется дизайнер для выполнения небольших и несложных заданий. В данный момент требуется нарисовать скидочные иконки с ценой на фоне товара для рассылки
Иконки и Пиксель-арт11 заявок
Закрыт
11 лет назад
Требуется дизайнер для выполнения небольших и несложных заданий. В данный момент требуется нарисовать скидочные иконки с ценой на фоне товара для рассылки
Начальная концепция сайта уже разработана в виде структуры страниц. Предполагаемая аудитория: топ менеджеры, ведущие IT-специалисты, маркетологи, бизнес аналитики розничных торговых сетей, владельцы магазинов "у дома", частные предприниматели. Общий бюджет 300 у.е. Всего планируется ...
Разработка фирменного стиля и логотипа компании Оникс Софт (Автоматизация торговли) Предпочтения отдаются фрилансерам города Одессы