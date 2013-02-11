Разработка фирменного стиля и логотипа

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Фирменный стиль
Завершен29 заявок338 просмотров

Разработка фирменного стиля и логотипа компании Оникс Софт (Автоматизация торговли)

Предпочтения отдаются фрилансерам города Одессы

13 лет назад
onixsoft
Яцына 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

maar
36 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад
$100
5 дней
Работа выполнена качественно, в срок.
Рекомендую

Заявки фрилансеров

maar
36 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
13 лет назад